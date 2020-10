Gurianov s'entend avec les Stars

Les Stars de Dallas ont accordé un contrat de deux ans, d’une valeur annuelle de 2,55 millions $, à l’attaquant Denis Gurianov, jeudi.

Choix de premier tour des Stars et 12e au total à l’encan 2015, l’ailier droit de 23 ans a mené l’équipe texane la saison dernière avec une production de 20 buts. Il a terminé deuxième à ce chapitre parmi les recrues de la Ligue nationale de hockey (LNH) et a conclu la campagne avec 29 points en 64 matchs.

Le Russe s’est également avéré un élément très important de la formation des Stars lors des récentes séries éliminatoires, durant lesquelles il a inscrit 17 points (9 buts et 8 aides) en 27 matchs.

En 86 matchs en carrière dans la LNH, Gurianov a récolté 33 points (21 buts et 12 aides).

Dmitry Kulikov déménage au New Jersey

Les Devils du New Jersey ont annoncé jeudi la signature pour un an du vétéran défenseur Dmitry Kulikov.

Le Russe de 29 ans commandera un salaire de 1,150 million $ en 2020-2021.

Kulikov est un ancien choix de premier tour (14e au total) des Panthers de la Floride. Avant de s’entendre avec les Devils, il a effectué un passage de trois saisons avec les Jets de Winnipeg. L’an dernier, l’arrière a inscrit deux buts et huit mentions d’aides pour 10 points en 51 rencontres. Il a ajouté deux points en quatre parties éliminatoires.

«Kulikov est un expérimenté et robuste défenseur gaucher qui patine bien, a dit le directeur général Tom Fitzgerald par voie de communiqué. Son habileté à jouer sur les côtés droit et gauche est un atout certain pour notre corps défensif.»

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a récolté 170 points en 677 rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Outre celui des Panthers et des Jets, Kulikov a porté l’uniforme des Sabres de Buffalo lors de sa carrière.