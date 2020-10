Les adieux d’Anderson Silva

L’ancien champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Anderson Silva a confirmé mardi que son affrontement du 31 octobre contre Uriah Hall sera le dernier de sa carrière.

L’homme de 45 ans en sera à son premier duel depuis une défaite encaissée aux mains de Jared Cannonier en mai 2019. Le Brésilien n’a gagné qu’un seul de ses cinq rendez-vous, soit celui contre Derek Brunson en février 2017.

«Il s’agira de mon dernier combat, c’est certain. Probablement. J’aime le sport, je me suis préparé mentalement pour tout cela et pour me battre toute ma vie, mais oui, ce sera la dernière fois dans l’UFC», a déclaré Silva au site spécialisé MMA Junkie.

Pourtant, le combattant sud-américain possède un contrat auquel il lui reste deux affrontements. En revanche, le président de l’UFC, Dana White, avait mentionné après son échec face à Cannonier qu’il souhaitait aider Silva - qui a dominé la catégorie des 185 lb de 2006 à 2013 - à réussir ses adieux avec un ultime choc dans l’octogone.

«Je pense que c’est l’entraînement qui me manquera le plus; la préparation de mon corps et de mon esprit, a précisé l’athlète. Je pense que c’est le plus important et je me sens triste, car je n’aurai plus cela. Ce sera la dernière fois.»