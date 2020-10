Des embauches pour le Kraken

Les données analytiques ont la cote dans le sport professionnel et le Kraken de Seattle, prochain club à joindre la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2021-2022, a décidé d’emboîter le pas en engageant deux «cracks» de l’informatique.

Dans un communiqué visant à annoncer d’abord l’embauche de l’ancien joueur Gary Roberts à titre de consultant à la performance, le Kraken indique avoir également ajouté à son organisation Eric Mathiasen, un ancien employé senior de Microsoft, et John Mavroudis, un ingénieur des données.

«Eric et John sont les pivots de notre équipe de recherche et développement visant à appuyer le service des opérations hockey, a déclaré Alexandra Mandrycky, directrice de la stratégie et de la recherche en hockey pour le Kraken, par voie de communiqué. Leurs antécédents combinés apportent une riche expérience à l’organisation pendant que nous continuons d’innover.»

Concernant Roberts, son expérience sera mise à profit dans la préparation des athlètes. C’est lui qui s’assurera que les installations du Kraken pour l’entraînement disposent de tous les équipements nécessaires et d’un bon système en place.

Après sa retraite comme joueur, Roberts a tenu un centre de haute performance en Ontario, servant de conseiller pour le conditionnement physique et la nutrition de plusieurs joueurs de la LNH, dont Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton.