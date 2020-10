À VOIR: un autre chandail spécial dévoilé par les Golden Knights?

Début octobre, les Golden Knights de Vegas suscitaient toutes sortes de réactions en dévoilant un troisième chandail flamboyant, de couleur dorée.

Voilà que la formation du Nevada s’apprêterait à faire l’annonce d’un quatrième chandail tout aussi particulier.

Le site web spécialisé sur les Golden Knights SinBin.vegas a obtenu un aperçu exclusif de celui-ci et a reproduit son apparence par ordinateur afin de nous offrir un avant-goût.

Le résultat : un chandail rouge vif arborant au centre le logo secondaire de l’équipe; des épées entrecroisées derrière une étoile.

À voir ci-dessous.

Dans le cadre d’une initiative lancée par la LNH en vue de la saison 2020-2021, les Golden Knights et les 30 autres équipes adopteraient un chandail avec un look rétro... futuriste! Ceux des Penguins de Pittsburgh et des Flyers de Philadelphie auraient déjà fait l’objet d’une fuite sur internet.