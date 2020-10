Ivan Provorov prêt pour plus de responsabilités

Avec le départ à la retraite de son partenaire Matt Niskanen, le défenseur Ivan Provorov devrait obtenir plus de responsabilités chez les Flyers de Philadelphie lors de la prochaine saison.

Provorov pourrait difficilement en faire plus sur la glace, lui qui a été l’arrière le plus utilisé par l’entraîneur-chef Alain Vigneault dans toutes les facettes du jeu en 2019-2020 avec un temps d’utilisation moyen de 24 min 51 s.

C’est plutôt au niveau du leadership qu’il pourrait progresser. Mais la situation ne l’inquiète pas.

«Honnêtement, depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai été le leader de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, a-t-il fait falloir dans un entretien avec le quotidien "Philadelphia Inquirer", mardi. J'aime ça. J'aime donner l'exemple et faire tout ce que je peux pour aider l'équipe à gagner. Nous avons une excellente brigade défensive et j’attends la saison avec impatience.»

À 33 ans et comme doyen de la défensive, Niskanen représentait un élément important de la formation de la Pennsylvanie. Il était d’ailleurs le seul joueur de l’équipe à avoir remporté la coupe Stanley, triomphant avec les Capitals de Washington en 2018.

«"Nisky" a gagné la coupe. Il avait une présence particulière. Tout au long de l’année, il n’a jamais atteint de trop haut sommet ni de trop grand passage à vide. Comme groupe, ça devrait être notre principale leçon à retenir de lui. Peu importe ce qui arrive, restez en équilibre et jouez votre jeu.»

Maintenant, Justin Braun est le vétéran du groupe. À 33 ans, il est le seul trentenaire. Erik Gustafsson (28 ans) et Shayne Gostisbehere (27 ans) font figure de vieux routiers, tandis que Robert Hagg (25 ans), Travis Sanheim (24 ans), Provorov (23 ans) et Philippe Myers (23 ans) en sont à leurs premières années dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Avec la retraite de "Nisky", d'autres gars devront assumer un rôle plus important. Mais je pense que nous devrions être O.K. pour aller de l'avant, a avancé Provorov. Ça va être une autre année. Certains gars ont acquis de l'expérience en séries éliminatoires et vont s'améliorer.»