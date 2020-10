Un avantage numérique différent pour les Oilers

La récente acquisition du défenseur Tyson Barrie devrait aider les Oilers d’Edmonton à demeurer toujours aussi dangereux en supériorité numérique.

Évidemment, la menace passe d’abord par les attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl, mais la présence d’un quart-arrière à la ligne bleue reste importante.

«Tyson est très habile à diriger un jeu de puissance, il bouge bien la rondelle», a vanté l’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett, mardi, lors de la baladiffusion "Oilers NOW" avec Bob Stauffer, présentée par la station radiophonique CHED 630 d’Edmonton.

L’arrivée de Barrie, qui a signé un contrat d'un an à titre de joueur autonome, a de quoi soulager les Oilers, puisque le défenseur Oscar Klefbom représente un cas incertain en vue de la prochaine campagne. Blessé à une épaule, il pourrait subir une opération qui le forcerait à manquer une bonne partie de la saison 2020-2021.

«Tyson est droitier et ça donne à notre avantage numérique un look un peu différent», a fait remarquer Tippett, qui espère des nouvelles encourageantes concernant Klefbom.

Alimenter Draisaitl et McDavid

En 2019-2020, les Oilers ont dominé la Ligue nationale de hockey avec un pourcentage d’efficacité de 29,5 %. Draisaitl et McDavid, dans l’ordre, ont été les plus productifs du circuit dans de telles circonstances, avec respectivement 44 et 43 points. S’il est effectivement appelé à remplacer Klefbom, Barrie sera certainement en mesure de les compléter.

«Notre jeu de puissance a été très bon et je n’anticipe pas beaucoup de changements chez les attaquants en avantage numérique», a logiquement commenté Tippett.

Heureux de retrouver Turris

À titre complémentaire, l’entraîneur-chef a néanmoins souligné une autre acquisition intéressante pour les Oilers, soit celle de Kyle Turris, qu’il a déjà dirigé avec les Coyotes.

«C’est un joueur intelligent dans toutes les situations, a décrit Tippett. Quand tu as un bon jeu de puissance, tu as besoin d’un trio, qui est en mesure d’affronter les meilleurs joueurs adverses une fois la pénalité terminée. Turris peut faire ça, au centre de la deuxième unité en avantage numérique. Il cadre bien avec les besoins de notre équipe.»