Bruce Boudreau, un entraîneur colérique et raciste

L'ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey Bruce Boudreau a souvent fait les manchettes pour sa bouillante attitude pendant les matchs ou encore pour l'un de ses joueurs qui l'avait ouvertement critiqué.

C'est donc sans grande surprise, mardi, que l'on a appris que Boudreau avait un tempérament parfois colérique envers ses propres joueurs.

«La première rencontre que j'ai eue avec lui, la première fois qu'on s'est parlés, il m'a crié après, a raconté l'ancien gardien de but québécois Mathieu Chouinard lors d'une entrevue à Dave Morissette en direct.

«J'étais en train de faire du bicycle et il s'est mis à me crier après, donc disons que ç'a mal débuté mon séjour dans la Ligue américaine. Puis par la suite, ça n'a jamais bien été de ce côté là. La confiance, surtout chez un gardien de but, c'est primordial.»

Chouinard a également admis avoir été témoin de racisme en plein match de la part de Boudreau.

«Il a déjà traité un arbitre de "frog" devant moi, a-t-il expliqué. On était trois Québécois sur le banc et les deux autres m'ont regardé parce qu'ils savaient que j'allais au "bat" contre Bruce. Après le match, le directeur général est venu me voir et il s'est excusé à moi par rapport à ce que Bruce avait dit.»

Voyez ce segment de l'émission Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.

