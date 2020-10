Un numéro très spécial pour Nate Thompson

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal et maintenant porte-couleurs des Jets de Winnipeg, Nate Thompson, amorcera en 2020-2021 un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle et ses débuts au Manitoba ne passeront pas inaperçus.

Celui ayant signé un contrat d’un an et de 750 000 $ avec les Jets le 10 octobre, soit le même jour marquant le quatrième anniversaire de sa victoire contre l’alcool, devait choisir son numéro de chandail récemment. Le 44 appartient à Josh Morrissey, tandis que le 19, qu’il visait également, est la propriété de David Gustafsson. Le responsable de l’équipement, Jason McMaster, lui a suggéré le 11.

Or, ce numéro a une signification très particulière à Winnipeg. Effectivement, il n’a pas été porté depuis le transfert des Thrashers d’Atlanta. En fait, son premier détenteur chez les Jets devait être Rick Rypien, qui avait paraphé une entente d’un an avec l’organisation à l’été 2011. Toutefois, celui-ci a perdu sa bataille contre la dépression et est mort le 15 août de la même année.

«Il [McMaster] m’a dit que ce dossard n’avait pas été offert depuis Rick Rypien et que s’il y a quelqu’un qui le portera à nouveau, ce sera moi, a déclaré Thompson au site officiel du club. Au départ, j’étais nerveux à ce sujet. Cela me paraissait invraisemblable, car je sais ce que représente Rick Rypien pour les amateurs ici. Je devais y penser un peu.»

Des vérifications à faire

C’est ainsi que le vétéran a pris les précautions nécessaires afin de s’assurer de faire le bon choix. Il a notamment contacté un ancien coéquipier de Rypien, Kevin Bieksa. D’ailleurs, Thompson connaît bien cet ex-défenseur qu’il a côtoyé chez les Ducks d’Anaheim entre 2015 et 2017. Après que Bieksa lui eut recommandé de porter ce chandail, le joueur d’avant a reçu l’aide de Craig Heisinger, adjoint au directeur général des Jets, qui a effectué d’autres appels téléphoniques.

«Je devais contacter la grand-mère de Rick et son père, puis obtenir l’approbation finale des gens qui connaissent Nate Thompson mieux que nous; des personnes comme Bieksa et Ben Chiarot», a admis le dirigeant.

Ainsi, le principal intéressé a décidé d’arborer le 11, un numéro qui lui permettra de poursuivre sa belle histoire de sobriété.

«C’est flatteur et ça me dépasse un peu, a précisé Thompson. Jason, Zinger et tous ces gars croient que c’est bien pour moi de porter le 11. J’en suis reconnaissant et c’est gratifiant de voir qu’ils pensent à moi de façon aussi positive, sachant que ce numéro signifie beaucoup.»