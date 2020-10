Les Braves vivent d’espoir

Malgré une douloureuse élimination en série de championnat de la Ligue nationale de baseball, les Braves d’Atlanta préfèrent voir le côté positif de leur année 2020 et estiment que le meilleur est à venir dans les saisons futures.

La formation de la Géorgie a été incapable d’en finir avec les Dodgers de Los Angeles en dépit d’une avance de 3 à 1 dans la confrontation. Un revers de 4 à 3 encaissé au septième match, dimanche, a signifié la fin des émissions et le retour à la maison pour la troupe du gérant Brian Snitker. Cependant, avec les Ronald Acuna fils, Ozzie Albies, Freddie Freeman et Dansby Swanson dans ses rangs, elle a raison de croire en ses chances l’an prochain.

«Avec nos jeunes joueurs, nous avons effectué un gros pas en avant cette année, a commenté Snitker par le biais de propos rapportés par le quotidien "New York Post". Nous n’avions pas gagné une série d’après-saison [avec ce groupe] et là, on en a remporté deux, tout en s’approchant à une victoire de la Série mondiale. Nous allons dans la bonne direction, on l’a fait grâce à nos jeunes et à l’expérience qu’ils ont acquise.»

«Je ne sais pas ce que le printemps nous réserve et où nous serons dans notre monde, mais nous sommes en bonne position ici. Avec le bagage obtenu, les joueurs que nous avons et nos espoirs qui ont progressé beaucoup durant les trois derniers mois, je suis enthousiaste quant au futur de cette organisation.»

Plaie à panser

Néanmoins, l’échec face aux Dodgers fait mal, surtout qu’Atlanta a eu plusieurs occasions de régler le cas de ses rivaux. Dans le duel décisif, les Braves menaient 3 à 2 quand Kike Hernandez et Cody Bellinger ont chacun claqué un circuit en solo en sixième et en septième manche respectivement pour renverser la vapeur.

«Lorsque la saison prend fin, c’est toujours émotif, particulièrement maintenant. Par contre, pour le groupe à l’intérieur de ce vestiaire, il s’agit du début de quelque chose de spécial», a affirmé Freeman.

«On a entendu cela toute l’année: les Dodgers forment la meilleure équipe du baseball. Bien, nous les avons contraints de jouer un match 7. On les a fait douter quelque peu et on a tout donné», a-t-il aussi déclaré au journal «USA Today».

En saison régulière, Atlanta a fini au sommet de la section Est de la Nationale avec une fiche de 35-25.