Guy Lafleur participe à une campagne du CHUM

Ayant subi deux opérations importantes en 2019 au CHUM, le légendaire attaquant du Canadien de Montréal Guy Lafleur a pris part à une campagne publicitaire de la Fondation du centre hospitalier que les Québécois peuvent voir dès lundi.

La séquence de 30 secondes, réalisée par l’agence Sid Lee, sera en ondes jusqu’à la mi-novembre. Lafleur et la Fondation souhaitent ainsi recueillir des dons.

Le numéro 10 du Tricolore a subi un quadruple pontage coronarien le 24 septembre 2019 et une ablation partielle d’un poumon le 28 novembre, pour traiter un cancer à cet organe. Il a accepté le rôle d’ambassadeur pour la Fondation en septembre dernier.

«Les Québécoises et les Québécois sont privilégiés de pouvoir compter sur le personnel médical spécialisé et surspécialisé de ce centre hospitalier de calibre mondial, a fait valoir Lafleur, dans un communiqué. Avec les équipes du CHUM, tout comme moi, ils sont entre bonnes mains, et c’est ce que je souhaite qu’ils retiennent de cette campagne.»

Lafleur lutte actuellement contre une récidive du cancer, selon les informations révélées le 7 octobre dernier par le CHUM. Le Démon blond devait alors amorcer des traitements d’immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d’un protocole de recherche.