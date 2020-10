Sharks: trois jeunes sous pression

Le départ de Joe Thornton laisse un grand vide à San Jose.

Sa décision de mettre fin après 15 saisons à sa longue association avec les Sharks a des répercussions sur d’autres joueurs de l’organisation. Spécialement les jeunes.

Doug Wilson l’a d’ailleurs laissé clairement savoir en entrevue au site web officiel de la LNH, dimanche. Le directeur général a ciblé trois attaquants en particulier qui devraient selon lui profiter du début de cette nouvelle ère pour «passer au niveau suivant».

«Tomas Hertl, Timo Meier et Kevin Labanc, leur moment est venu. Ils ont besoin de passer au niveau suivant, a déclaré Wilson sans détour. Chaque joueur devra apporter sa contribution à l’équipe. Tous les joueurs ont appris de la dernière saison. Nous devons maintenant rétablir notre jeu. Nous devons être la somme de tous nos éléments.»

«En tant qu'organisation, nous avons déjà vécu cela dans le passé et nous avions rapidement rebondi. C'est à nous d'apprendre de ce qui s'est passé la saison dernière, de travailler dur et de revenir plus fort», a-t-il ajouté.

Les Sharks ont effectivement terminé bons derniers dans l’Association de l’Ouest en 2019-2020 avec une fiche de 29-36-5.

Une place à prendre

L'équipe compte déjà sur cinq joueurs qui évolueront assurément sur les deux premiers trios en 2021 : Logan Couture, Evander Kane, Hertl, Meier et Labanc.

La dernière place est donc à prendre. «Nous avons cinq attaquants pour le top 6, des gars qui ont marqué 30 buts ou totalisé près de 60 points. Nous avons besoin que quelqu’un se glisse dans le portrait pour la place restante», a dit Wilson.

Acquis des Bruins de Boston en 2005, Thornton a décidé de profiter de son autonomie pour se joindre aux Maple Leafs de Toronto, samedi.

À ce propos, le DG a dit comprendre la situation. «Joe, à 41 ans, cherchait une occasion de remporter la coupe Stanley. Je comprends parfaitement cela. Mais nous, en tant qu'organisation, avons déjà vécu cela dans le passé et nous avons rebondi rapidement. À nous de travailler.»

(Avec l'Agence QMI)