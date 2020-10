Matt Martin de retour avec les Islanders?

L’attaquant Matt Martin serait sur le point de parapher une nouvelle entente avec les Islanders de New York.

C’est ce qu’avançait le site sportif The Athletic, vendredi matin.

Celui qui est joueur autonome sans compensation a évolué pour les «Insulaires» pendant neuf de ses 11 saisons dans la Ligue nationale. Il a d’ailleurs disputé les deux dernières campagnes avec la formation de la Grosse Pomme.

En 55 matchs en 2019-2020, Martin a touché la cible à cinq reprises et a fourni trois mentions d’aide pour huit points. Il a également ajouté cinq buts et une aide pour six points en 22 parties éliminatoires.

Toujours selon The Athletic, Martin aurait suscité de l’intérêt chez de nombreuses équipes du circuit Bettman, mais il souhaiterait vraiment être de retour avec les Islanders. Le joueur de quatrième trio avait été un choix de cinquième ronde (148e au total) de ce club lors du repêchage de 2008.