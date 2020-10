Le DG des Yankees prend une balle pour l'équipe

À moins de remporter la Série mondiale, les Yankees de New York ont à fournir des explications et le directeur général Brian Cashman est allé au bâton pour son équipe, mentionnant que le désir de vaincre n’était certainement pas ce qui manquait.

«Je suis prêt à marcher sur le feu pour accomplir quelque chose de fantastique», a-t-il illustré, durant son point de presse tenu plus tôt cette semaine.

Les Yankees, qui n’ont pas gagné la Série mondiale depuis 2009, sont un peu comme le Canadien de Montréal à une lointaine époque. Concrètement, il serait plus juste de les comparer à l’équipe canadienne de hockey masculin qui participe au championnat junior ou aux Jeux olympiques. Rien d’autre qu’un triomphe ne sait satisfaire les partisans.

Or, pour une deuxième année consécutive, les Yankees étaient tout près de poursuivre leur parcours, mais un circuit a mené à leur perte. Mike Brosseau leur a récemment joué le tour lors du cinquième et décisif match de la série de division face aux Rays de Tampa Bay. En 2019, c’est une longue balle de Jose Altuve, des Astros de Houston, qui avait éliminé la formation new-yorkaise au cours de la série de championnat de la Ligue américaine.

«Nous sommes fiers du fait que nous avons une chance, que nous nous sommes placés en position de gagner, a noté Cashman, cité par le réseau américain YES Network, associé directement au prestigieux club new-yorkais. Ultimement, nous sommes en compétition avec des équipes extrêmement talentueuses. Certains clubs passent, d’autres non. C’est comme ça que ça se passe au mois d’octobre.»

L’exemple des Dodgers

Faisant valoir son point, Cashman a ensuite donné l’exemple des Dodgers de Los Angeles qui, malgré leur excellence, n’ont pas gagné la Série mondiale depuis 1988.

«Ils ont gagné huit titres consécutifs dans la section Ouest de la Nationale, mais ça ne garantit pas le résultat final», a indiqué Cashman, en vantant le talent présent chez les Dodgers.

Mais forcément, les partisans des Yankees se fichent un peu de qui se passe avec les Dodgers et ils exigent un nouveau championnat.

«Nous allons continuer de batailler, notre dévotion pour gagner la Série mondiale sera toujours là», a assuré le directeur général.

Pour la saison 2021, Cashman s’est dit optimiste, puisque le noyau de l’équipe restera intact avec le retour des lanceurs Gerrit Cole et Masahiro Tanaka, de même que Giancarlo Stanton, Aaron Judge et Luke Voit, entre autres. Si le partant Luis Severino devrait être de retour après avoir subi l’opération Tommy John, le joueur de deuxième but DJ LeMahieu pourrait toutefois tester le marché des joueurs autonomes durant la saison morte.