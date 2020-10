John Tortorella heureux de l’arrivée de Max Domi

Une semaine après avoir vu son patron Jarmo Kekalainen faire l’acquisition de Max Domi, l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus John Tortorella se réjouit de l’arrivée prochaine du petit joueur de centre qui, selon lui, renforcera l’équipe à cette position.

Les Jackets n’ont d’ailleurs pas tardé à s’entendre avec l’ancien joueur du Canadien, obtenu en échange de Josh Anderson, à qui ils ont offert un contrat de 10,6 millions $ dès le lendemain de la transaction.

«J’aime sa personnalité, a confié Tortorella au site The Athletic. J’ai hâte de travailler avec lui. Il était très enthousiaste quand j’ai discuté avec lui. J’ai parlé à certains joueurs qui le connaissent et ils sont très heureux de son acquisition. Il peut lancer l’attaque du milieu de la patinoire. Il va aider notre jeu de puissance. Nous avons ajouté des éléments offensifs et j’espère que ça va nous transformer et nous libérer dans ces aspects du jeu.»

L’ajout de Max Domi et de Mikko Koivu au centre laisse croire à Tortorella que son équipe pourra faire preuve de plus de mordant à l’attaquant.

En effet, les Blue Jackets ont terminé 27es l’an dernier dans la Ligue nationale de hockey au chapitre des buts marqués avec une moyenne de 2,57 par match. En 2018-2019, ils avaient fini 12es avec une moyenne de 3,12.

«Notre équipe a dû travailler fort pour marquer. C’est comme ça et nous le savons, a dit l’entraîneur-chef des Jackets. Nous sommes une des meilleures équipes de la ligue pour l’échec avant, pour les chances de marquer...

«C’est la prochaine étape pour l’équipe et d’avoir Domi ici, dans le top 6 et sur l’avantage numérique, pourra vraiment nous aider. Nous croyons en nos gardiens (Joonas Korpisalo et Elvis Merzlikins). Nous avons quatre défenseurs de premier plan. Nous savons comment jouer défensivement avec nos attaquants et nos défenseurs. Maintenant, nous devons ouvrir davantage et produire des choses offensivement. On peut le faire.»

Selon The Athetic, Tortorella aurait l’intention de regrouper Alexandre Texier, Pier-Luc Dubois et Oliver Bjorkstrand sur le premier trio. Par conséquent, Domi se retrouverait au centre de Gustav Nyquist ou Nick Foligno et de Cam Atkinson sur le deuxième. Koivu ferait pivoter le troisième trio entre Boone Jenner et Nyquist ou Foligno.

De bons mots pour Anderson

Bien qu’il soit heureux d’avoir mis la main sur Domi, Tortorella est tout de même attristé d’avoir perdu les services de Josh Anderson, un joueur qu’il appréciait beaucoup.

«Josh aimait ça ici et les gars l’aimaient aussi. Il y avait vraiment quelque chose de bien avec lui. Ça arrive avec toutes les équipes, mais de le perdre lui... Vous savez ce que je pense de Josh. Je ne lui souhaite que le meilleur. Il peut être tout un joueur de hockey», a dit Tortorella.