Le CH et Danault ne se parlent pas

Plusieurs partisans ont exprimé dans les dernières heures leur souhait de voir le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, s'attaquer au dossier de l'attaquant Phillip Danault, maintenant que celui de Brendan Gallagher est réglé

L'ancien des Tigres de Victoriaville est sous contrat pour encore un an, mais il pourrait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison.

Toutefois, selon ce qu'a déclaré Jean-Charles Lajoie, jeudi, le DG du Tricolore ne travaille pas sur cela, du moins pour l'instant.

«Si mes informations sont exactes, il n'y a actuellement pas de négociations entre le clan Danault et le Canadien. Ce n'est également pas dans les plans d'en avoir à court terme, voir même à moyen terme», a-t-il affirmé dans le cadre de son émission JiC.

L'ancien des Blackhawks de Chicago a récolté 47 points en 71 matchs au cours de la dernière saison. Il a ajouté trois points en 10 rencontres éliminatoires cet été à Toronto.

Lors de son bilan de fin de saison, Danault a indiqué qu'il souhaitait obtenir un rôle plus offensif que celui qu'il avait dans la bulle et que cet aspect pourrait jouer dans sa décision à savoir s'il allait rester avec les Canadiens ou non.