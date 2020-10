Curry et Barkley en duo... sur les verts?

Le joueur vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry et l’ancienne gloire de la NBA Charles Barkley prendraient la place de Tiger Woods et de Tom Brady pour la troisième édition de l’événement The Match : Champions for Charity, qui aura lieu en novembre.

Selon le site Sportico, Phil Mickelson sera le seul joueur de la PGA à prendre le départ.

L’ancien quart-arrière Peyton Manning participera également à l’événement, prévu le 27 novembre prochain, pendant la fin de semaine de l’Action de grâce.

Mickelson et Brady s’étaient inclinés devant Woods et Manning lors de la dernière édition, le 24 mai dernier. Le match avait alors permis d’amasser 20 millions $ pour soutenir les efforts face à la COVID-19.