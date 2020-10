Une rare victoire pour le FC Cincinnati

Le FC Cincinnati a surpris le Crew de Columbus 2 à 1, mercredi soir, au Nippert Stadium. Il s’agit d’une première victoire en six matchs pour l’équipe locale.

C’est Nick Hagglund qui a inscrit le but gagnant à la 49e minute de jeu sur un coup franc de Haris Medunjanin.

Précédemment, Yuya Kubo (Cincinnati) et Pedro Santos (Columbus) avaient marqué sur des tirs de pénalités.

Il s’agit seulement d’une cinquième victoire cette saison pour le FC Cincinnati.

De son côté, Atlanta United a rejoint l’Impact de Montréal au neuvième rang de l’Association de l’Est grâce à un verdict nul de 1 à 1 contre l’Inter de Miami.

Jake Mulraney a permis à Atlanta de récolter ce précieux point en nivelant les chances à la 83e minute de jeu. Trois minutes plus tôt, Brek Shea avait donné les devants à Miami.

Pour sa part, le Toronto FC a dû se contenter d’un verdict nul de 1 à 1 face aux Red Bulls de New York. La formation ontarienne avait remporté ses cinq derniers matchs.

C’est Caden Clark qui a privé les Torontois d’un sixième gain consécutif en égalant la marque à la 77e minute de jeu.

Alejandro Pozuelo avait donné les devants à l’équipe canadienne sur un tir de pénalité en première demie.

Orlando City et le New York City FC ont aussi fait match nul 1 à 1. Il n’y a également pas eu de vainqueurs entre l’Union de Philadelphie et le D.C. United, dont la rencontre s’est terminée par la marque de 2 à 2.