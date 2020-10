Que se passe-t-il avec Jose Altuve?

Les Astros de Houston se retrouvent dans un profond fossé en série de championnat de la Ligue américaine de baseball et parmi les raisons expliquant leurs insuccès face aux Rays de Tampa Bay, il y a les ennuis pour le moins inattendus du joueur de deuxième but Jose Altuve en défensive.

Ce dernier a éprouvé des difficultés en attaque durant la saison régulière, affichant une faible moyenne à la plaque de ,219. Toutefois, il semble avoir retrouvé son coup de bâton en séries éliminatoires, lui qui frappe pour ,314 et qui revendique quatre circuits ainsi que huit points produits. En revanche, c’est en défensive que ça ne va pas pour l’athlète de 30 ans.

Altuve a retenu l’attention avec deux erreurs durant le deuxième duel de la confrontation contre les Rays, qui en ont profité pour l’emporter 4 à 2, lundi. Le lendemain, ce ne fut guère mieux. Le vétéran a bousillé une balle à double-jeu sur un roulant de Brandon Lowe en sixième manche, pavant la voie à une poussée de cinq points de l’adversaire. Tampa Bay a gagné la partie 5 à 2 pour se donner une priorité de 3 à 0 dans la série.

Altuve commits his third error since yesterday pic.twitter.com/wSyH5YCmQ6 — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) October 14, 2020

Après la rencontre, personne chez les Astros n’a voulu clouer au pilori le joueur d’avant-champ.

«C’est un effort d’équipe. Vous gagnez ou vous perdez ensemble, a déclaré le voltigeur Michael Brantley au site MLB.com. Je vais lui dire la même chose que je lui répète chaque jour : nous avons besoin de lui, il est une grande partie de la raison pour laquelle nous sommes ici et de ce que nous faisons. On est toujours là l’un pour l’autre, c’est ce qui rend ce club si spécial.»

Impliqué dans le jeu bousillé par Altuve, qui a envoyé son relais au champ extérieur, le joueur d’arrêt-court Carlos Correa a tenu à prendre sa part de blâme.

«J’accepte aussi la responsabilité de cette erreur, car j’effectue cet attrapé neuf fois sur 10 et je ne l’ai pas fait [mardi], a-t-il dit. Quand je revois la séquence, je souhaiterais pouvoir recommencer le jeu, car je sais que je peux le réussir. Je sais que l’erreur a été portée à sa fiche, mais je prends le blâme.»

Erreur étonnante

Chez les Rays, tous sont heureux d’avoir capitalisé sur cet impair vu comme une surprise. Effectivement, Altuve a encore le respect de ses adversaires.

«C’est un excellent joueur, il n’y a aucun doute. Il est très spécial, sûrement du calibre du Temple de la renommée. C’est surprenant d’avoir vu cela, a indiqué le gérant des Rays, Kevin Cash. Mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour profiter des opportunités que l’opposition vous offre.»

Voilà ce que Tampa Bay a fait, puisque la troupe de Cash a enchaîné avec deux simples. Puis, deux frappeurs ont été atteints par des tirs et le frappeur suppléant Hunter Renfroe a suivi avec un double de deux points.

«Personne ne se sent plus mal que Jose, a avoué l’entraîneur-chef des Astros, Dusty Baker. Il prend cela très au sérieux et il a le tout à cœur. [...] Nous avons déjà traversé ça, pas dans un tel contexte. Cela nous fait mal de le voir souffrir et nous lui donnons tout le soutien nécessaire.»

Le quatrième affrontement de la série de championnat de l’Américaine sera diffusé à la chaîne TVA Sports 2, mercredi soir, dès 20h30.