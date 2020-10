Une revanche à prendre pour Tyler Glasnow

Il y a un peu plus d’un an, le lanceur des Rays de Tampa Bay Tyler Glasnow s’était fait jouer un vilain tour par les Astros de Houston lors du cinquième et ultime match de la série de division et il compte bien se reprendre, mercredi.

Cette série est diffusée sur les ondes du réseau TVA Sports.

Remarquez que Glasnow n’avait que lui à blâmer et les Astros n’ont aucunement triché, le 10 octobre 2019, en devinant les tirs du partant des Rays. Quand le lanceur tenait son gant un peu haut, il envoyait une balle rapide et lorsque sa position était plus basse, la courbe s’en venait.

En étudiant savamment la motion du lanceur, les Astros avaient réussi à obtenir de l’information. Cela fait partie du baseball. La formation de Houston en avait profité pour inscrire quatre points dès la première manche dans une victoire de 6 à 1.

C’est la dernière fois que Glasnow a affronté les Astros.

«Je pense qu’après ce qui s’est passé l’an dernier, j’aimerais les affronter à nouveau», a avoué Glasnow, cité sur le site web du baseball majeur.

11 victoires consécutives

Depuis le début des séries, le lanceur des Rays a participé à trois rencontres et présenté une fiche de 2-0. Mieux encore, en remontant jusqu’à la saison régulière, la formation de Tampa Bay n’a pas subi la défaite lors des 11 derniers départs de Glasnow. Depuis le 13 août, les Rays ne perdent plus quand il est au monticule. La victoire ne va pas toujours au dossier de Glasnow, mais l’équipe gagne.

Pour la rencontre de mercredi, en série de championnat de l'Américaine, parions que le lanceur a retenu sa leçon et qu’il n’offrira aucun indice aux frappeurs des Astros au sujet des tirs qu’il s’apprête à servir.

À sa dernière présence au monticule, dans le match décisif de la série de division face aux Yankees de New York vendredi dernier, Glasnow avait blanchi l’adversaire pendant deux manches et un tiers avant de céder sa place aux releveurs.