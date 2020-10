Marchand et Pastrnak à l'écart plusieurs mois

Les Bruins de Boston ont annoncé mardi que les attaquants David Pastrnak et Brad Marchand ainsi que le défenseur Charlie McAvoy étaient tous passés sous le bistouri en septembre.

Les périodes de rééducation de Marchand (hernie sportive) et de Pastrnak (hanche) seront respectivement de quatre et cinq mois à partir de la date des opérations (14 et 16 septembre).

Dans le cas de McAvoy, opéré au genou le 8 septembre, les Bruins s'attendent à ce qu'il soit complètement rétabli en vue de la prochaine campagne.