«C’est le meilleur joueur de l'univers basketball»

Avec un quatrième championnat de la NBA et un quatrième titre de joueur par excellence de la finale de la NBA, LeBron James peut maintenant être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, selon l’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles Frank Vogel.

Dimanche, James a réussi un triple double avec 28 points, 14 rebonds et 10 mentions d’assistance pour aider les Lakers à remporter un 17e titre. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à être le joueur par excellence de la finale avec trois équipes différentes.

«C’est le meilleur joueur que l’univers du basketball ait jamais vu», a dit Vogel aux médias après la victoire de 106 à 93 des siens lors du sixième match contre le Heat de Miami, dimanche à Orlando.

«Vous ne le savez pas avant d’être près de lui tous les jours. Vous voyez son état d’esprit. Vous voyez les ajustements [qu’il apporte à son jeu]. Vous voyez sa façon de mener le groupe. C’est simplement une expérience incroyable de le diriger.»

Et le talent de James ne se fait pas sentir que sur le terrain. En effet, c’est également lors de la préparation de son équipe que le joueur-vedette fait sentir sa présence.

«Sa capacité à prendre des décisions est une qualité incroyable, a dit Vogel. [Il a] l’esprit et il l’utilise comme une ressource pour participer à la prise de décision sur la façon de faire avancer l’équipe.»

«Je ne sais pas si je peux donner un exemple. Mais chaque jour avec les vidéos, il mène la charge pour améliorer notre équipe. Je ne pense pas qu’on puisse sous-estimer cet aspect.»

Un duo d’enfer

Mais évidemment, il est impossible de remporter les honneurs d’un sport d’équipe seul. Ainsi, James n’a pas manqué de souligner le travail d'Anthony Davis, qui a également contribué aux succès du club californien.

«King» James a notamment souligné la relation spéciale qu’il avait développée avec Davis.

«Je ne peux pas vraiment l’expliquer. Dans n’importe quel type de relation, il y a des sensations et une ambiance. Vous ne pouvez expliquer ce qui vous relie à une personne et c’est organique. La première chose à laquelle je pense est le respect entre nous. Nous nous poussons l’un et l’autre. Il veut que je sois excellent, je veux qu’il soit excellent.»