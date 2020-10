Daniel Carr trouve preneur

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Daniel Carr a paraphé une entente d’un an à deux volets avec les Capitals de Washington, dimanche.

D’après le quotidien «Washington Post», le joueur concerné touchera 700 000 $ dans la Ligue nationale (LNH) ou 415 000 $ s’il est rétrogradé à la Ligue américaine.

Carr, 28 ans, a disputé 11 parties avec les Predators de Nashville en 2019-2020 et a obtenu une mention d’aide. Il a surtout évolué avec le club-école situé à Milwaukee, où il a récolté 50 points en 47 sorties.

Par ailleurs, le joueur d’avant a amorcé la présente campagne avec la formation de Lugano, en Ligue nationale de Suisse, puisque les camps d’entraînement du circuit Bettman ne sont pas commencés.

Outre le Tricolore et les «Preds», Carr a porté l’uniforme des Golden Knights de Vegas dans la LNH.

Un joueur de soutien de plus pour les Jets

Les Jets de Winnipeg ont ajouté de la profondeur à leur brigade défensive, dimanche, en embauchant Derek Forbort.

Selon le réseau Sportsnet, le joueur de 28 ans a signé un contrat d’un an et de 1 million $.

Au cours de la dernière campagne, Forbort a disputé 20 matchs avec les Kings de Los Angeles et les Flames de Calgary. Il a inscrit une mention d’aide et présenté un différentiel de -5. En séries éliminatoires, l’Américain a joué 10 parties et a obtenu deux points.

Le choix de premier tour, le 15e au total, des Kings en 2010 a totalisé 275 rencontres de la Ligue nationale en carrière.

Jurco avec les Golden Knights

Du côté de Las Vegas, les Golden Knights ont mis la main sur Tomas Jurco, qui a décroché un contrat d’un an.

La valeur de celui-ci n’a pas été précisée.

L’attaquant a passé la dernière campagne dans l’organisation des Oilers d’Edmonton, inscrivant deux aides en 12 parties avec le grand club. Il a aussi accumulé sept points en huit duels avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine.

Jurco est un ancien des Red Wings de Detroit et des Blackhawks de Chicago qui a totalisé 52 points en 213 matchs en carrière.

Par ailleurs, les Knights ont également embauché Danny O’Reagan.