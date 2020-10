Pesée en temps de pandémie

David Lemieux et Francy Ntetu ont respecté la limite de 168 lb lors de la pesée officielle en marge du gala à huis clos qui sera présenté samedi soir au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Lemieux a fait osciller la balance à 167,4 lb alors que Ntetu a présenté un poids de 168 lb pile. Toutefois, ce dernier a eu besoin d’enlever ses sous-vêtements pour respecter la limite.

On peut penser que les deux boxeurs arriveront dans le ring autour de 180 lb pour leur duel.

Pour ce qui est de la pesée, elle fut réduite à sa plus simple expression. Le minimum de personnes a été autorisé dans la salle où elle a eu lieu. Les journalistes ne pouvaient pas y assister.

Les boxeurs se sont présentés un à la fois pour leurs examens médicaux, leurs signatures de contrats et leurs pesées.

Ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de face-à-face entre les pugilistes. Dans une autre vie, on aurait été intéressés par celui entre Ntetu et Lemieux. Les paroles des derniers jours ont laissé des traces. L’animosité aurait été au rendez-vous.

Pour les autres duels, tout s’est déroulé comme sur des roulettes. À 262,6 lb, Arslanbek Makhmudov (10-0, 10 K.-O.) sera beaucoup plus lourd que Dillon Carman (14-5, 13 K.-O.) (237,8) pour leur affrontement. Quant à Lexson Mathieu (8-0, 7 K.-O.), il a présenté un poids de 167 lb alors que Tim Cronin (12-4, 3 K.-O.) a fait osciller la balance à 166 lb.

De la parole aux actes

C’est maintenant l’heure des prédictions pour ce premier gala en sol québécois depuis le mois de février.

Je serais surpris que le combat entre Lemieux (41-3, 34 K.-O.) et Ntetu (17-3, 4 K.-O.) se rende à la limite des 10 assauts. On peut s’attendre à de bons échanges entre les deux hommes.

La puissance est à l’avantage de Lemieux, mais il devra faire attention aux contre-attaques de Ntetu. Même s’il a perdu trois de ses quatre derniers combats, le Chicoutimien est capable de surprendre Lemieux. Il le connait très bien en raison de leurs nombreuses séances de sparring au cours des dernières années.

Il y a cependant un monde de différence entre le sparring et un vrai combat. Je vois Lemieux l’emporter par knock-out au cinquième seulement quelques secondes avant de perdre son pari avec Ntetu. On peut s’attendre à un peu de rouille de part et d’autre dans les premières minutes.

La puissance du lion

Pour le choc Makhmudov-Carman, je ne vois pas l’Ontarien veiller bien tard. Le protégé de Marc Ramsay va tenter de faire quelques rounds, mais il pourrait mettre fin au combat dès son premier coup de puissance.

La mâchoire de Carman n’est la plus solide et on l’a constaté dans ses deux duels contre Simon Kean. Par contre, Carman possède une force de frappe respectable. Est-ce que ce sera suffisant pour faire douter le géant russe ? J’en doute.

Je prédis une victoire de Makhmudov par knock-out dès le troisième round.

Pour ce qui est du duel entre Lexson Mathieu et Tim Cronin, on peut s’attendre à une leçon de boxe en faveur du boxeur d’Eye of the Tiger Management.

Mathieu a simplement trop d’habiletés pour Cronin. La vitesse du pugiliste de Québec fera des dommages et il pourra mettre la main sur le titre NABF des super-moyens.

Mathieu va gagner par arrêt de l’arbitre au sixième assaut.