Simmonds à Toronto, Turris à Edmonton

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé un contrat d'un an, d'une valeur de 1,5 million $, à l'attaquant Wayne Simmonds.

Simmonds a été limité à huit buts et 25 points en 68 parties avec les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo en 2019-2020.

Les Blackhawks de Chicago ont par ailleurs conservé pour deux ans les services du gardien Malcolm Subban, qui devenait joueur autonome sans compensation. Dominik Kubalik, qui avait reçu récemment une offre qualificative, a signé pour deux ans et 3,7 millions $ par année.

Les Oilers acquièrent Turris

Les Oilers d'Edmonton ont ajouté de la profondeur au centre en faisant l'acquisition de Kyle Turris.

Le Canadien de 31 ans touchera 1,65 million $ par année, en moyenne. Il venait de voir son contrat être racheté par les Predators de Nashville.

Acquis des Sénateurs d’Ottawa dans une transaction à trois équipes en 2017, Turris a été limité à neuf buts et 31 points en 62 parties en 2019-2020, bien en deçà de sa production offensive avec les Sénateurs. Il a totalisé 165 buts et 416 points en 725 parties en carrière.

Bobby Ryan à Detroit

Les Red Wings de Detroit ont quant à eux accordé un contrat d'un an, d'une valeur de 1 million $, à l'attaquant Bobby Ryan.

Les Sénateurs d’Ottawa avaient racheté le contrat de Ryan au mois de septembre.

Il restait deux ans au contrat d’une valeur annuelle de 7,25 millions $ de Ryan, qui a demandé de l’aide auprès du programme d’assistance de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de problèmes liés à l’alcoolisme.

Maroon et Schenn restent à Tampa

Le Lightning de Tampa a réussi à garder deux de ses vétérans : l'attaquant Pat Maroon et le défenseur Luke Schenn.

Maroon a signé une entente de deux ans, d'une valeur annuelle moyenne de 900 000 $. Il a remporté la coupe Stanley deux années de suite, avec les Blues de St. Louis, puis avec le Lightning.

Schenn, de son côté, a accepté un contrat d'un an et 800 000 $.

Wennberg, Gudas et Verhaeghe avec les Panthers

Ayant vu son contrat être racheté par les Blue Jackets de Columbus, l'attaquant Alexander Wennberg a signé une entente d'un an et 2,25 millions avec les Panthers.

Le robuste défenseur Radko Gudas s'est lui aussi entendu avec les Panthers, pour trois ans. Le Tchèque de 30 ans touchera en moyenne 2,5 millions $ par année.

La formation de la Floride a également accordé un contrat de deux ans, d'une valeur annuelle moyenne de 1 million $, à l'attaquant Carter Verhaeghe.

Nathan Beaulieu reste à Winnipeg

Le défenseur Nathan Beaulieu, lui, n’ira pas voir ailleurs. Il demeure avec les Jets de Winnipeg pour deux saisons supplémentaires puisqu’il a paraphé une nouvelle entente qui lui rapportera 1,25 million $ par année, en moyenne.

L’ancien du Canadien de Montréal a été limité à 38 parties la saison dernière en raison d’une blessure au bas du corps, cumulant un but et huit points.

Beaulieu a été obtenu des Sabres de Buffalo en février 2019 en retour d’une sélection de sixième tour la même année. Moins de deux ans plus tôt, Marc Bergevin obtenait un choix de troisième ronde des Sabres en retour de l’arrière américain.

En carrière, le premier choix du Tricolore lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2011 a amassé 12 buts et 89 points en 370 parties.