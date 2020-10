«Jimmy G» sera à son poste

Les 49ers de San Francisco pourront compter sur le retour au jeu du quart-arrière Jimmy Garoppolo lors de leur duel, dimanche, contre les Dolphins de Miami.

Le pivot de la formation californienne a repris l’entraînement mercredi et il ne semble plus être incommodé par la blessure à une cheville subie lors de la deuxième semaine d’activités de la NFL contre les Jets de New York.

«Il a fait du bon travail, a indiqué l’entraîneur-chef Kyle Shanahan au réseau ESPN, vendredi. Chaque jour ça s’améliore et il n’a jamais ressenti de douleurs. C’est ce que nous avions besoin d’entendre et avec ce qu’on a vu aujourd’hui [vendredi] on se sent bien de le faire commencer le match, dimanche.»

En deux parties, Garoppolo a obtenu 390 verges par la passe tout en distribuant le ballon à quatre reprises pour des majeurs.

En son absence, Nick Mullens l’a remplacé, signant une victoire en deux matchs. Il a toutefois été substitué par C.J. Beathard à la fin du match contre les Eagles de Philadelphie, dimanche.

Les 49ers ont été lourdement affectés par les blessures cette saison. En plus de «Jimmy G», les porteurs de ballon Raheem Mostert et Tevin Coleman, le receveur de passes Deebo Samuel, les ailiers rapprochés George Kittle et Jordan Reed, le demi défensif Richard Sherman et le chasseur de quart Nick Bosa ne représentent qu’une poignée de joueurs de la formation californienne à avoir raté au moins un match en raison d’une blessure.