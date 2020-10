NFL: pas de bonnes nouvelles chez les Titans

Les Titans du Tennessee demeurent dans l’incertitude quant à leur prochain match, car ils ont recensé un nouveau cas positif au coronavirus, jeudi, tandis qu’un autre test datant de la veille a mené à un résultat identique.

C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network en avant-midi. Ainsi, les installations de la formation touchée demeurent inaccessibles aux joueurs et instructeurs qui doivent s’en tenir à des activités d’équipe virtuelles. De plus, il est loin d’être acquis que les Titans accueilleront les Bills de Buffalo, dimanche. La semaine dernière, leur duel face aux Steelers de Pittsburgh a été reporté à cause de la survenue de 18 cas positifs, dont la moitié concernant des athlètes du club.

Par ailleurs, la même source a rapporté qu’il n’y a pas eu de nouveaux résultats positifs à la COVID-19 chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mercredi, le demi de coin Stephon Gilmore a été déclaré porteur du coronavirus. Son coéquipier Cam Newton avait manqué la partie de lundi contre les Chiefs de Kansas City pour les mêmes raisons.

Un stade rempli pour un match de la NFL?

Les Dolphins de Miami ont techniquement la possibilité de disputer leur prochain match local, prévu le 25 octobre au Hard Rock Stadium, devant des gradins remplis par 65 000 spectateurs malgré la pandémie de coronavirus toujours bien présente.

Effectivement, un porte-parole du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a mentionné au site TMZ que l’équipe de football avait obtenu l’autorisation des autorités de l’État pour accueillir une foule aussi imposante. Cependant, malgré cette ouverture des responsables, les Dolphins ne prévoient pas laisser entrer immédiatement tous les intéressés : la même source a précisé qu'environ 13 000 personnes pourraient assister à la rencontre face aux Chargers de Los Angeles, selon les plans des Dolphins.

Pourtant, certains clubs comme les Titans du Tennessee, les Raiders de Las Vegas et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont recensé des cas positifs à la COVID-19 dans les derniers jours. Chez les Packers de Green Bay, la direction a reculé quant à son intention de recevoir des partisans pour ses parties au Lambeau Field.