Henrik Lundqvist n’a qu’un but en tête

En acceptant un contrat d’un an avec les Capitals de Washington, le vétéran gardien Henrik Lundqvist se donne la chance de soulever la coupe Stanley pour la première fois de sa carrière ; un objectif qui fait aussi l’affaire du directeur général Brian MacLellan.

«Une nouvelle aventure débute avec une seul but en tête. Je suis excité et reconnaissant de l’opportunité de me joindre aux Capitals», a indiqué le gardien suédois sur Twitter, vendredi.

Lundqvist n’avait évidemment pas besoin de mentionner la coupe pour que tout le monde voit clair dans son jeu. Le précieux objet lui file entre les doigts depuis maintenant 15 ans. Un portier de sa trempe, anciennement des Rangers de New York, mérite sans aucun doute d’inscrire son nom sur le trophée.

«Henrik est l’un des plus grands gardiens de l’histoire de la LNH et nous sommes heureux qu’il se retrouve avec notre organisation, a quant à lui mentionné MacLellan par voie de communiqué. Henrik a l’esprit de compétition et les habiletés pour aider notre équipe à se battre pour un championnat. Nous sentons qu’il sera un excellent ajout pour notre club et qu’il fera preuve de leadership pour l’organisation et nos jeunes gardiens de but.»

De bons mots pour Holtby

À 38 ans, rien n’indique encore que Lundqvist sera le partant des «Caps» la saison prochaine, surtout que le jeune Ilya Samsonov a été plutôt convaincant à sa première année dans le circuit Bettman. MacLellan a toutefois choisi de laisser aller Braden Holtby pour faire une place à l’ancien gagnant du trophée Vézina en 2011-2012, ce qui est une belle marque de confiance.

«Braden a bâti un héritage tant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire qui aura un impact marquant sur notre organisation et notre communauté. Gagner le trophée Vézina en 2016, le trophée Jennings en 2017 et aider notre équipe à remporter la coupe Stanley avec son jeu étincelant en 2018 confirme sa place parmi les plus grands gardiens de sa génération», a ajouté le DG des Capitals.

Holtby, lui, tentera de faire sa nouvelle niche avec les Canucks de Vancouver, qui lui ont consenti un contrat de deux ans et 8,6 millions $.