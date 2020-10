Lundqvist à Washington, Holtby à Vancouver

Henrik Lundqvist avec les Capitals, Braden Holtby avec les Canucks, Jacob Markstrom sur le point de s'entendre avec les Flames... Une grande valse des gardiens a débuté, vendredi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Le vétéran Lundqvist a été le premier à s'entendre avec une nouvelle équipe, soit les Capitals de Washington. Il a conclu un pacte d'un an pour 1,5 million $.

Dans un effet boule de neige, Holtby, anciennement des Capitals, a pour sa part signé avec les Canucks de Vancouver. Le contrat de deux ans a une valeur totale de 8,6 millions $. Les Flames de Calgary auraient pour leur part réussi à attirer Jacob Markstrom, mais l'équipe n'a pas encore confirmé.

En vertu de l'entente entre Holtby et les Canucks, il est à souligner que ce gardien pourrait ultimement se retrouver avec le Kraken de Seattle lors de l’éventuelle repêchage d’expansion. Les Canucks ont aussi un bon jeune gardien avec Thatcher Demko.

Khudobin reste à Dallas

Parmi les autres gardiens, Anton Khudobin demeure avec les Stars de Dallas, grâce à un contrat de trois ans pour 10,5 millions $. Cam Talbot, ancien des Oilers d'Edmonton, a pour sa part décroché un contrat de trois ans pour 11 millions $ avec le Wild du Minnesota. Dans une moindre mesure, les Oilers ont ajouté de la profondeur en misant sur le gardien auxiliaire Anton Forsberg, qui a participé à trois rencontres avec les Hurricanes de la Caroline en 2019-2020.

Dans le cas de Lundqvist, rappelons que les Rangers de New York avaient racheté le contrat du Suédois de 38 ans la semaine dernière, optant pour les jeunes gardiens Alexandar Georgiev et Igor Sheshterkin, tous deux âgés de 24 ans en vue de la prochaine campagne. Le jeune Ilya Samsonov est l’autre gardien chez les Capitals.

De plus, les Sénateurs et le gardien Matt Murray se sont entendus sur les termes d'un pacte de quatre ans et 25 millions $ alors que Keith Kinkaid s'est entendu avec les Rangers sur un contrat de deux ans et 1,75 million $.