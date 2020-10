Mavrik Bourque: le CH était intéressé

Parole de Trevor Timmins, les Canadiens de Montréal ont essayé d’obtenir un autre choix de premier tour afin de repêcher un Québécois, mardi soir.

Selon Renaud Lavoie, le CH est d'ailleurs passé bien près de bouger pour réclamer Jacob Perreault. Mais il semble que l’organisation avait aussi Mavrik Bourque à l’œil.

L’agent de Bourque, Dominic DeBlois, a été questionné au sujet de cette rumeur, jeudi soir, lors de l’émission Dave Morissette en direct.

«C’est sûr qu’on a toujours une idée de ce qui s’en vient, c’est un peu notre travail. Est-ce que j’avais parlé aux Canadiens récemment? Non, mais je savais qu’il y avait de l’intérêt», a-t-il avoué.

L’attaquant des Cataractes de Shawinigan a finalement été sélectionné au 30e rang par les Stars de Dallas, un dénouement qui satisfait son agent.

«Au final, on est heureux du résultat, a indiqué DeBlois. Tyler Seguin, qui fait partie de notre agence, lui a envoyé un message texte pour le féliciter et lui souhaiter la bienvenue dans la famille. On représente aussi Miro Heiskanen chez les Stars, donc on connaît bien l’organisation. J’aime mieux ne pas trop revenir dans le passé. On regarde en avant et on va faire avec ça.»

Voyez l’entretien complet avec Dominic DeBlois à Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.