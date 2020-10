«Ça m’affecte personnellement» - Trevor Timmins

Le Canadien de Montréal a été critiqué lors des derniers jours pour ne pas avoir jeté son dévolu sur un joueur venant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au plus récent repêchage. Jeudi, le directeur général adjoint de l’organisation, Trevor Timmins, a réagi avec émotion sur le dossier.

Au micro du réseau TSN, celui qui est avec le CH depuis 17 ans a défendu ses choix, mais aussi reconnu qu’il aurait pu prendre de meilleures décisions par le passé. Timmins s’est également dit frustré par les critiques autant que par l’incapacité du Tricolore à se tourner vers le talent local.

«Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué de ça. Vous savez, je le prends personnellement. Je suis extrêmement déçu après un repêchage où nous n’avons pas sélectionné de joueur du Québec. Vous pouvez demander à Marc Bergevin, vous pouvez demander à tous nos recruteurs, a réagi l’assistant au directeur général. Ça me blesse et ça me dérange. Je peux vous l’assurer : notre personnel et moi-même n’avons aucun biais envers les joueurs de la LHJMQ.»

En première ronde, mardi, Timmins et son équipe ont sélectionné au 16e rang le défenseur albertain Kaiden Guhle, des Raiders de Prince Albert, dans la Ligue junior de l’Ouest. Montréal s’est ensuite fait pointer du doigt, puisque Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, tous deux des Saguenéens de Chicoutimi, étaient encore disponibles.

Les autres choix du Canadien en 2020 ont été quatre Américains, deux Tchèques et un Russe.

«Nous aimons les bons joueurs, peu importe d’où ils viennent. Préférerions-nous qu’ils viennent de la LHJMQ? Bien entendu. Préférerions-nous qu’ils soient des Québécois? Absolument, absolument. Le nom de famille de mon épouse est Poirier. Ça me dérange et ça m’affecte personnellement», a assuré Timmins.

Retour vers le futur

Sans nécessairement y aller du cliché «le repêchage est une science inexacte», l’homme de 52 ans a indiqué qu’il aimerait peut-être revenir sur son travail du passé.

«C’est facile d’y aller en rétrospective, mais vous apprenez en avançant. Nous aimions Samuel Girard. Je ne veux pas parler de lui parce qu’il est la propriété d’une autre équipe, mais nous n’avions pas la sélection pour aller le chercher [en 2016]», a rappelé Timmins, alors que le CH ne comptait pas de choix de deuxième tour et que Girard a été sélectionné 47e.

«Si on regarde du côté de 2015 : vous savez, Nicolas Roy a joué plus de matchs dans la LNH que [Lukas] Vejdemo. Nous avions des doutes sur son coup de patin, mais il l’a surmonté grâce à son sens du hockey et son talent, et c’est quelque chose que vous apprenez avec le temps», a-t-il ajouté.

«[Noah] Juulsen a été solidement freiné par une blessure, mais [Anthony] Beauvillier est un très bon joueur, et nous l’aimions aussi. Si je pouvais retourner dans le temps, je le ferais peut-être. Je ne veux pas commencer à déprécier nos joueurs parce qu’ils sont encore avec nous.»

Rafaël Harvey-Pinard (201e au total en 2019) et Samuel Houde (133e en 2018) sont les deux derniers représentants de la LHJMQ repêchés par le Canadien lors des cinq dernières années.