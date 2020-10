Plusieurs retours chez l’Impact

L’Impact de Montréal pourrait compter sur le retour au jeu de Saphir Taïder et de Ballou Tabla contre le Crew de Columbus, mercredi soir.

C’est ce qu’a laissé entendre l’entraîneur-chef Thierry Henry, lors de son point de presse d’avant-match.

Il a également dit qu’il était possible que le nouvel attaquant du club, Mason Toye, fasse ses débuts dans l’uniforme bleu-blanc-noir, et ce, même s’il n’est pas à 100 %.

«Saphir [Taïder] a quelques chances de pouvoir revenir, a dit le pilote de l’Impact. Mason [Toye] doit travailler un peu sur le plan physique, ça fait un petit moment qu’il n’a pas commencé de match.»

En ce qui concerne Tabla, Henry a laissé moins de place au doute.

«Je pense que Ballou sera habillé demain, a-t-il affirmé. Il faut qu’il revienne à un plus haut niveau sur le plan physique, puisqu’il a été sur le côté pour un petit moment. Mais on sait ce qu’il apporte à l’équipe: le déséquilibre. En ce moment, on a besoin de ça. J’espère qu’il va pouvoir revenir le plus rapidement possible, mais il doit revenir à un certain niveau physique pour pouvoir le faire rentrer ou commencer. Si tu bats ton homme en un contre un, c’est plus évident de faire la différence.»

Le Québécois est absent des terrains de soccer depuis le mois de juillet, lui qui s’était blessé au dos lors du tournoi «MLS is Back».

Henry a également confirmé que l’attaquant Romell Quioto ne sera pas du duel contre le Crew.

«Romell, je ne pense pas qu’il va être disponible», a-t-il simplement dit.