Repêchage LNH: le grand soir pour Alexis Lafrenière

C'est ce soir que sera présenté le premier tour du repêchage de la LNH, en mode virtuel, alors que le Québécois Alexis Lafrenière devrait être le tout premier joueur à être sélectionné.

Le repêchage sera présenté à TVA Sports, dès 18h.

Les Rangers de New York, qui ont remporté la loterie il y a quelques semaines, détiennent la sélection initiale et devraient sans l'ombre d'un doute faire de Lafrenière un membre des «Blue Shirts».

Par la suite, les Kings de Los Angeles hésiteront probablement entre l'Allemand Tim Stützle et le Canadien Quinton Byfield, tous deux des attaquants.

Si le top 3, peu importe l'ordre, est presque déjà assuré, par la suite, c'est ouvert. Des joueurs comme les attaquants Cole Perfetti, Marco Rossi et Lucas Raymond de même que les défenseurs Jake Sanderson et Jamie Drysdale devraient également entendre leur nom dans le top 10.

L'excellent gardien russe Yaroslav Askarov, lui aussi, pourrait être un des 10 premiers joueurs à être repêchés.

Les Canadiens de Montréal détiennent actuellement le 16e choix de ce premier tour et le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, a indiqué hier qu'il devrait utiliser son droit de parole au premier tour.

Une première en 17 ans?

Destiné à être la grande vedette du repêchage de la LNH, Lafrenière deviendra vraisemblablement mardi soir le premier Québécois depuis le gardien Marc-André Fleury, en 2003, à être sélectionné au premier rang. Fleury avait alors été repêché par les Penguins de Pittsburgh.

Chez les joueurs de position, Lafrenière succédera à Vincent Lecavalier, qui avait été le premier choix du Lightning de Tampa Bay, en 1998. Depuis l’expansion, seulement six autres attaquants québécois ont été les grands élus de leur cuvée, soit: Alexandre Daigle (1993), Pierre Turgeon (1987), Mario Lemieux (1984), Guy Lafleur (1971), Gilbert Perreault (1970) et Réjean Houle (1969). Le défenseur Denis Potvin, natif de Hull, s’immisce dans le lot, lui qui avait été repêché le premier, en 1973, par les Islanders de New York.

Au repêchage de 1968, le gardien Michel Plasse avait été le premier choix des Canadiens de Montréal. En fouillant dans les archives, il est aussi possible de répertorier les noms de Claude Gauthier, en 1964, et d’André Veilleux, en 1963. Il s’agit toutefois d’une époque où bien peu d’appelés au repêchage parvenaient alors à atteindre la LNH.

Ordre du repêchage