La balle voyage pour les Yankees

Les Yankees de New York ont frappé quatre longues balles et ont vaincu les Rays de Tampa Bay 9 à 3, lundi soir, dans le premier match de la série de division qui oppose les deux formations.

Clint Frazier, Kyle Higashioka, Aaron Judge et Giancarlo Stanton ont été les auteurs de ces coups de circuit. La longue balle de Stanton était d’ailleurs un grand chelem.

Les Bombardiers du Bronx sont ainsi devenus la première équipe de l’histoire de la Ligue américaine à réussir des grands chelems dans deux matchs éliminatoires de suite. Il s’agit également de la première fois depuis 1956 que les Yankees réussissent deux frappes de quatre points dans les mêmes séries éliminatoires.

C’est Aaron Hicks qui a produit les deux autres points des vainqueurs, lui qui a réalisé un ballon-sacrifice en première manche et un simple lors du neuvième engagement.

La balle a également voyagé pour les Rays, mais moins souvent. L’ensemble de leurs points ont été amassés grâce à des circuits de Randy Arozarena et Ji-Man Choi.

Au monticule, Gerrit Cole a obtenu la victoire, lui qui a œuvré pendant six manches. Il a donné trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi passé huit adversaires dans la mitaine. Le revers a été encaissé par Blake Snell. Le partant des Rays a permis quatre points en cinq manches de boulot.