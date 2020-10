Opération Tommy John pour Rhys Hoskins

Les Phillies de Philadelphie ont indiqué, lundi, que Rhys Hoskins avait subi l’opération Tommy John avec succès la semaine dernière.

Le 12 septembre dernier, dans un match contre les Marlins de Miami, le joueur de premier coussin a subi une lésion du ligament collatéral ulnaire dans son coude gauche qui a mis fin à sa campagne 2020.

Selon son club, il devrait être rétabli de son opération dans quatre à six mois. Il s’agit d’une courte période, comparativement aux lanceurs qui subissent cette opération. En effet, les artilleurs sont régulièrement absents plus d’un an quand ils doivent passer sous le bistouri pour l’opération Tommy John.

Avant sa blessure, Hoskins connaissait une bonne saison. Il avait maintenu une moyenne au bâton de ,245 en 41 matchs. De ses 37 coups sûrs, 10 ont quitté les limites du terrain. Il a aussi produit 26 points en plus de croiser lui-même la plaque à 35 occasions.