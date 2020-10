Les Coyotes marchandent Taylor Hall

Incapables de s’entendre avec l’attaquant Taylor Hall, les Coyotes de l’Arizona tenteraient d’échanger ses droits à une autre équipe, à quelques jours de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau TSN, lundi. Hall, qui a remporté le trophée Hart remis au joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018, deviendra joueur autonome vendredi, à moins de signer un contrat d’ici là.

Hall avait indiqué dans une entrevue avec le site officiel de la LNH au mois d’août que sa priorité à l’avenir était de gagner.

«Je crois que les Coyotes ont un brillant futur, avait-il affirmé. Ils ont de très bons joueurs et de bons jeunes. On verra quand le moment sera venu de traverser le pont. En fin de compte, la décision sera celle qui me permettra de faire ce que je veux, c’est-à-dire de gagner.»

Hall a été acquis des Devils du New Jersey au mois de décembre dernier en retour de plusieurs joueurs et de choix au repêchage.

Il a accumulé 16 buts et 52 points en 65 parties en 2019-2020 avec les deux équipes. En carrière, il a totalisé 218 buts et 563 points en 627 parties, dont une majorité avec les Oilers d’Edmonton. L’équipe canadienne en a fait le premier choix du repêchage en 2010.