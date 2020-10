«Ce n’est pas fini» -Marc Bergevin

Même s’il estime pouvoir encore améliorer l’équipe en vue de la prochaine campagne, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a indiqué qu’une partie du travail était achevé, notamment au sein de sa brigade défensive.

Bergevin a en effet ajouté Joel Edmundson, acquis des Hurricanes de la Caroline, à son groupe, en plus de lui offrir une prolongation de contrat. L’espoir russe Alexander Romanov devrait également se joindre à l’équipe cet hiver.

«Nous nous sommes déjà améliorés avec les acquisitions [du gardien] Jake Allen et de Joel Edmundson, a dit Bergevin en vidéoconférence, lundi. Ce n’est pas fini, mais on a coché quelques éléments à notre liste.»

«Oui, j’ai confiance, on a une grosse défensive mobile avec une bonne portée. On a vu ce qui s’est passé [pendant les séries éliminatoires] à Toronto avec [Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot]. Ils ont bien répondu. Nous sommes à l’aise avec notre défensive.»

«Dans un monde idéal, c’est certain qu’il y a des choses qu’on voudrait améliorer. Il y a de la profondeur à ajouter [à l’attaque], mais j’aime vraiment nos gardiens et notre robustesse en défense. Alors si on peut s’améliorer à l’avant, ce serait parfait.»

Échanger son choix

Bergevin a d’ailleurs révélé qu’il n’allait pas hésiter à échanger son choix de premier tour, qui lui permettrait de parler au 16e rang. Mais pas à n’importe quel prix.

«Échanger mon choix de premier tour pour un joueur d’un certain âge qui peut nous aider à court terme, je n’ai pas d’intérêt. Mais un joueur qui pourrait nous aider pendant de nombreuses années et faire la différence, je n’ai pas de problème avec ça.»

Cependant, il semble que les discussions à propos d’une possible transaction en ce sens ne sont pas très nombreuses, à quelques heures du repêchage.

«C’est assez calme à ce niveau. Très calme. Si quelque chose a du sens pour nous, nous allons l’évaluer, mais il n’y a pas grand-chose», a-t-il avancé.

Le DG a également expliqué que son équipe et lui étaient prêts pour le repêchage qui s’amorcera mardi. Il espère toutefois que l’aspect technique sera à point, puisque l’événement sera virtuel, et regrette de ne pouvoir discuter en personne avec ses homologues des autres équipes.