«S'il est là, le CH risque de le repêcher»

À quelques heures du repêchage de la Ligue nationale de hockey, le journaliste Mikaël Lalancette a dressé une courte liste de trois joueurs qui pourraient intéresser les Canadiens de Montréal, au 16e rang.

Parmi eux, on retrouve deux attaquants et un défenseur, soit Seth Jarvis, de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), Hendrix Lapierre, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et Kaiden Guhle de la WHL.

«S'il est encore disponible, le CH risque de le repêcher, a dit le journaliste Mikaël Lalancette, lundi à JiC, au sujet de Jarvis.

«C'est un marqueur naturel, il est complet, tant offensivement que défensivement, c'est le genre de joueur qui plaît énormément à l'organisation. Et en plus, il a du Brendan Gallagher dans le nez, c'est un travaillant.»

Voyez dans la vidéo ci-dessus ce que Mikaël Lalancette avait à dire au sujet de ces trois espoirs.