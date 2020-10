Le contrat de Michael Grabner racheté

Les Coyotes de l’Arizona ont placé le nom de l’attaquant Michael Grabner au ballottage dans le but de racheter la dernière année de son contrat, samedi.

L’entente de trois ans et 10 millions $ qui liait les deux parties devait se conclure à la fin de la saison 2020-2021. Les Coyotes économiseront un montant d’environ 2,5 millions $ sur leur masse salariale pour la prochaine campagne, mais devront composer avec une pénalité de 1,26 million $ l’année suivante.

Le séjour de l’Autrichien en Arizona ne s’est pas déroulé comme prévu et il s’est rapidement retrouvé entre deux chaises dans la formation. Grabner a été limité à 87 matchs en deux saisons, étant souvent laissé de côté par l’entraîneur Rick Tocchet. Il a récolté 27 points, dont 17 buts, lors de cette séquence.

Jerry Buckley, l’agent de Grabner, a indiqué au journaliste Craig Morgan que son client de bientôt 33 ans souhaitait poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Le 14e choix au total du repêchage de 2006 (par les Canucks de Vancouver) est reconnu à travers le circuit pour sa vitesse phénoménale et son efficacité en désavantage numérique. Grabner occupe d’ailleurs le deuxième rang parmi les joueurs actifs pour les filets à court d’un homme (22), n’étant devancé que par Brad Marchand.

Dans l’ensemble de sa carrière, l’ailier droit a amassé 276 points (175 buts et 101 mentions d’aide) en 640 parties, portant l’uniforme des Coyotes, des Canucks, des Islanders de New York, des Maple Leafs de Toronto, des Rangers de New York et des Devils du New Jersey.