Comme les Nordiques en 1988...

Les Sénateurs d’Ottawa tenteront de faire mieux que les Nordiques de Québec, à une autre époque, en détenant les troisième et cinquième choix du prochain repêchage.

Profitant de telles sélections en 1988, les Nordiques pensaient bien pouvoir se servir de cet encan pour continuer à bâtir un club gagnant. Ils avaient alors choisi, dans l’ordre, le défenseur Curtis Leschyshyn et l’attaquant québécois Daniel Doré.

L’ancien entraîneur-chef des Nordiques Michel Bergeron, aujourd'hui analyste au réseau TVA Sports, se souvient particulièrement de ce repêchage. C’est directement grâce à lui que l'équipe de Québec détenait une deuxième sélection aussi bonne, Bergeron ayant été échangé aux Rangers de New York, en juin 1987, en retour d’un choix de première ronde - qui fut le cinquième au total - et d’un montant de 75 000 $.

«Donner un premier choix pour un coach, c’était beaucoup, convient Bergeron, mentionnant qu’on ne reverrait plus ça de nos jours, même si les règles le permettaient encore. Quand c’est arrivé, j’étais honoré de voir que les Rangers me voulaient à ce point.»

«C’est sûr qu’au repêchage de 1988, ça m’intriguait de savoir qui les Nordiques allaient choisir avec ce cinquième choix, ajoute-t-il. Ils avaient besoin d’un gros ailier et ils avaient pris Daniel Doré. Ça s’est avéré que Daniel n’a pas connu une longue carrière dans la LNH. C’est dommage car il a eu à vivre avec des comparaisons et ce n’est certainement pas agréable.»

Effectivement, Jeremy Roenick, Rod Brind’Amour et Teemu Selanne avait tous été repêchés quelques rangs après le produit des Voltigeurs de Drummondville. Et si les Nordiques tenaient à piger dans leur cour, ils auraient eu davantage la main heureuse avec Martin Gélinas, qui venait d’inscrire 63 buts en 65 matchs avec les Olympiques de Hull avant de faire des flammèches en séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Or, les Kings de Los Angeles avaient plutôt eu le loisir de sélectionner Gélinas au septième rang.

Dorion ne peut pas se tromper

Plus de trois décennies plus tard, il est à espérer pour les Sénateurs qu’ils auront plus de veine. Logiquement, le club d’Ottawa devrait opter pour Quinton Byfield ou Tim Stuetzle, selon leur disponibilité, au troisième échelon. L’attaquant Marco Rossi figure parmi les choix logiques au cinquième rang, tout comme le défenseur Jamie Drysdale. Ou pourquoi pas le gardien russe Yaroslav Askarov? Science inexacte, quand tu nous tiens...

Le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion a par ailleurs montré une ouverture pour échanger ce fameux cinquième choix au total.

«Pierre Dorion est prêt à écouter, c’est sûr que tu peux l’échanger, ton cinquième choix au total, mais il ne faut pas que tu te trompes, mentionne Bergeron. C’est tellement important le repêchage. C’est le pain et le beurre des organisations et la meilleure preuve, c’est le Lightning de Tampa Bay, qui vient de gagner la coupe Stanley.»

Jugement facile

À propos des deux joueurs sélectionnés parmi les cinq premiers par les Nordiques en 1988, Leschyshyn aura connu, somme toute, une intéressante carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 1033 matchs disputés en saison régulière, dont 522 avec l’organisation des Nordiques et de l’Avalanche du Colorado. Il a d’ailleurs soulevé la coupe Stanley avec l’Avalanche en 1996. De son côté, Doré a été limité à 17 rencontres dans la LNH.

«Quand je suis revenu avec les Nordiques, j’ai moi-même dirigé Daniel [en 1989-1990] et il était aux prises avec un sévère mal de dos», vient préciser Bergeron.

C’est facile de juger les résultats d’un repêchage des années plus tard...

«Dans un sens, c’est aussi vrai que les Rangers auraient pu repêcher Roenick ou Selanne au lieu de faire l’échange pour obtenir mes services comme entraîneur, ajoute Bergeron. Mais moi, je n’ai jamais vraiment eu à vivre avec cette comparaison parce qu’à New York, on n’analyse pas autant les repêchages de la LNH comme on le fait ici au Québec.»

***

Les 10 premiers choix du repêchage de 1988 :

1 – Mike Modano – North Stars du Minnesota

2 – Trevor Linden – Canucks de Vancouver

3 – Curtis Leschyshyn – Nordiques de Québec

4 – Darrin Shannon – Penguins de Pittsburgh

5 – Daniel Doré – Nordiques de Québec

6 – Scott Pearson – Maple Leafs de Toronto

7 – Martin Gélinas – Kings de Los Angeles

8 – Jeremy Roenick – Blackhawks de Chicago

9 – Rod Brind’Amour – Blues de St. Louis

10 – Teemu Selanne – Jets de Winnipeg