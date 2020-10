Un premier choix qui suscite de l'intérêt

Le repêchage de la Ligue nationale de hockey étant dans quelques jours à peine, les rumeurs de transactions fusent de partout.

Et le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, n'a rien fait pour calmer celles-ci, jeudi, lorsqu'il a dit que son premier choix était disponible.

«J’ai eu des discussions avec d’autres équipes pour voir la disponibilité de certains joueurs, a-t-il déclaré à The Athletic. On m’a demandé si mon choix pouvait être disponible et j’ai répondu oui, même si je ne vais pas le donner juste pour le donner. Mais mon choix est encore plus disponible (que d’habitude), oui.»

Jean-Charles Lajoie en a donc profité, vendredi, pour demander aux partisans du Tricolore ce que Bergevin devait faire avec cette fameuse sélection de premier tour.

Les deux options les plus populaires, et de loin, sont de l'échanger ou de repêcher le meilleur joueur disponible.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, quel serait le choix de «JiC».