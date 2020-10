Les activités compromises en zone rouge

Les activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) seraient touchées par la suspension de la pratique des sports d’équipe dans les régions en alerte maximale (rouge), a appris «Le Journal de Québec».

Le gouvernement Legault annoncera lundi que les matchs des sports collectifs au niveau civil et scolaire seront annulés pour un mois.

Même si la LHJMQ a obtenu une permission spéciale de la Direction générale de la santé publique pour commencer sa saison vendredi (2 octobre) après avoir ouvert ses camps d’entraînement à la fin août, la situation épidémiologique actuelle et l’instauration du code de couleurs ont changé la donne.

Selon nos sources, ce privilège ne tiendra plus pour les équipes situées en zone rouge. Actuellement, la mesure toucherait les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui sont en zone chaude. D’autres régions représentées dans la LHJMQ comme le Centre-du-Québec, l’Estrie, l’Outaouais et la Mauricie sont en alerte (orange), ce qui signifie qu’elles pourraient basculer en rouge si la situation ne s’améliore pas.

Le hockey junior majeur est le seul circuit d’importance au Québec à opérer normalement sur la patinoire en vertu de la mise en place d’un protocole sanitaire approuvé par la santé publique.

Courteau garde le cap

En conférence de presse de lancement de campagne depuis Sherbrooke agrémentée d’une portion virtuelle, le commissaire Gilles Courteau a été pressé de questions par les journalistes sur la possibilité que des matchs soient reportés au cours des prochains jours.

Répétant à plusieurs reprises qu’aucun joueur et membre du personnel n’avait été déclaré positif parmi la centaine de tests effectués en cinq semaines (les joueurs se font tester uniquement lorsqu’il y a des doutes sur leur état de santé) et vantant l’efficacité du protocole, Courteau espère que sa ligue ne vivra pas un confinement comme au printemps.

«Depuis notre reprise, on fait ça très bien. Je ne dis pas qu’on veut être une exception parce qu’on est la LHJMQ, mais nos mesures sanitaires et médicales nous permettent de penser qu’on peut continuer nos opérations. Pour l’instant, c’est le statu quo et on attend les directives de la santé publique», a mentionné Gilles Courteau.