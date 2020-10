L’Impact doit «stopper l’hémorragie»

Le séjour aux États-Unis de l’Impact de Montréal ne se déroule vraiment pas comme prévu et le club a désormais perdu ses quatre dernières rencontres. Avec une équipe diminuée par les blessures et loin de la maison, l’entraîneur-chef Thierry Henry fait ce qu’il peut pour freiner la glissade.

Il n’est pas facile pour les joueurs de se changer les idées et de voir leur famille ces temps-ci. La suite du calendrier sera particulièrement ardue – peut-être même injuste – pour le club québécois, qui jouera cinq matchs en 14 jours à partir de samedi. L'affrontement contre le Fire de Chicago sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

«Être à l’extérieur ce n’est pas toujours facile et c’est nous qui devons gérer ça. Il y a des blessés, il y a des mecs suspendus. Il y a un match à préparer face à Chicago qui ne sera pas évident. [...] C’est sûr qu’il va falloir stopper l’hémorragie, mais pour une préparation, c’est vrai que c’est pas terrible», s’est désolé Henry en conférence de presse, vendredi.

«On joue tout à l’extérieur, on ne retourne pas à la maison pour se ressourcer comme toutes les équipes américaines, a-t-il ajouté. Tactiquement on n’a pas pu travailler trop, parce qu’on n’a pas pu s’entraîner. Soigner les blessés, parfois ce n’est pas facile parce qu’on est en quarantaine.»

Henry espère malgré tout voir Romell Quioto et Saphir Taïder avec l’équipe, eux qui contribuent déjà beaucoup à une attaque en difficulté.

Une défense fragile

Avec l’infirmerie pleine à craquer, l’Impact a convoqué les jeunes Keesean Ferdinand et Tomas Giraldo au New Jersey. Ceux-ci pourraient être appelés à voir du temps de jeu. «Ce sont des joueurs qu’on aime beaucoup. [...] On les a ramenés parce que ce sont des joueurs intéressants pour nous», a indiqué l’entraîneur-chef.

Au-delà de tout, l’Impact doit faire mieux sur le terrain. Ce sont 14 buts qui ont été accordés lors des quatre derniers matchs, et les joueurs du onze montréalais ont aussi fait preuve d’indiscipline en recevant des cartons rouges lors de quatre de ses cinq dernières parties.

Le jeune défenseur Luis Binks sera d’ailleurs absent, samedi, alors que l’Impact recevra le Fire de Chicago au Red Bull Arena.

«Là où je pense qu’il faut qu’on progresse, c’est sur le fait qu’on peut perdre des matchs, mais qu’il faut mieux gérer la façon, entre guillemets, de perdre ces matchs, a rappelé le vétéran Rod Fanni. On prend quand même pas mal de buts et même à 10 contre 11, on est capable de faire mieux.»