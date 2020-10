Un nouveau départ pour Mason Toye

Le nouveau joueur de l’Impact Mason Toye entend connaître un second départ dans la Major League Soccer à Montréal, lui qui n’était pas utilisé à son goût avec son ancien club, au Minnesota.

«Comme jeune joueur dans cette ligue, c’est difficile d’être un partant régulier, et j’avais simplement dit à l’équipe que s’il y avait un autre club qui était prêt à m’offrir une chance, j’étais prêt à y aller», a expliqué le jeune homme de 21 ans, vendredi, lors d’une vidéoconférence avec les médias montréalais.

À lire aussi: Un petit changement pour l’Impact

Moye vivait une certaine frustration, mais il ne croit pas que celle-ci l’a directement sorti du Minnesota.

À propos de son arrivée avec l’Impact, Toye s’est montré enthousiaste de se joindre à l’équipe qui, a-t-il souligné, regroupe plusieurs jeunes joueurs. Il a aussi indiqué qu’il était «super excité» à l’idée de travailler sous les ordres de Thierry Henry.

«C’est fantastique pour moi d’être dirigé par lui, a noté celui qui a grandi en regardant jouer Henry au New Jersey dans l’uniforme des Red Bulls. J’ai déjà parlé avec Thierry à propos du système de jeu et il m’a dit qu’il voulait me voir marquer des buts.»

«Peu importe où tu es, tu dois te battre pour ta place», a ensuite reconnu l’attaquant américain, qui avait été choisi au septième rang par le Minnesota United au SuperDraft de la Major League Soccer en 2018.

Toye devrait pouvoir s’entraîner avec l’Impact à compter de dimanche. Il est présentement sous un protocole établi par la Major League Soccer en raison de la COVID-19 et il devra subir un test négatif avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers.