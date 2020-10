Les Rangers veulent garder le mystère

Bien que tout le monde s’attende à ce que les Rangers de New York sélectionnent l’attaquant québécois Alexis Lafrenière au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) mardi, le directeur général Jeff Gorton est bien déterminé à faire durer le suspense.

«Pour le premier choix, regardez mardi à 19h et nous vous dirons alors ce qu’il en est», a dit Gorton, vendredi, tel que cité par le LNH.com.

Le directeur général des Rangers n’a toutefois pas caché qu’il était impressionné par Lafrenière, classé premier par la Centrale de recrutement de la LNH parmi les espoirs nord-américains. L’ailier gauche de l’Océanic de Rimouski a mené la LHJMQ la saison dernière en amassant 112 points (35 buts et 77 aides) en 52 matchs. Il a également été nommé l’espoir de l’année au sein de la Ligue canadienne de hockey.

«Évidemment, nous avons fait nos devoirs. Nous avons eu quelques rencontres Zoom avec lui et nous avons discuté avec beaucoup de gens autour de lui, a indiqué Gorton. C’est un jeune très humble qui donne le crédit à tout le monde autour de lui. C’est un bon jeune, pour qui la famille est importante. Il travaille très fort.»

«Il est dans une situation différente puisqu’il est considéré parmi les premiers choix depuis longtemps et ça s’est prolongé quelques mois de plus. C’est un processus un peu fou pour lui. Comme beaucoup de ceux qui sont considérés parmi les premiers, c’est un bon jeune, très concentré sur ce qu’il veut faire. Il nous impressionne.»

C’est la deuxième fois seulement dans leur histoire que les Rangers possèdent le premier choix au repêchage. En 1965, ils en avaient profité pour choisir l’attaquant Andre Veilleux.

Gorton a révélé que ce choix avait suscité l’intérêt d’autres équipes qui espéraient transiger avec les Rangers pour pouvoir parler en premier mardi prochain.

«J’ai pris les appels, c’est mon travail, a dit Gorton. On va écouter tout ce qu’on nous propose, mais on est bien avec l’idée de choisir en premier. Nous avons hâte à mardi.»

Quelle place pour Lafrenière?

Gorton croit qu’il est trop tôt pour parler de la place éventuelle que pourrait prendre Lafrenière au sein de l’équipe. En effet, les Rangers comptent présentement sur deux attaquants de premier plan à l’aile gauche, soit Artemi Panarin et Chris Kreider.

Avec une production de 95 points (32 buts et 63 aides) en 69 matchs la saison dernière, Panarin a été finaliste pour le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe. Quant à Kreider, il a été le troisième marqueur le plus prolifique des Rangers avec 24 buts.

«Ce que nous avons appris des jeunes joueurs c’est qu’ils sont tous différents et, dans certains cas, ils sont plus prêts que d’autres à avoir un rôle important, a souligné Gorton. Il faut être très prudents quand on veut leur attitrer un poste en particulier (...) Le camp d’entrainement, lorsqu’il viendra, nous dira où en sont nos jeunes et s’ils sont prêts à remplir certains rôles.»