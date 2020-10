Bobby Ryan a une préférence

L’attaquant Bobby Ryan a les Flyers de Philadelphie en haute estime et aimerait bien qu’ils lui offrent un contrat vendredi prochain, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Celui qui a vu son contrat être racheté par les Sénateurs d’Ottawa la semaine dernière a fait cette révélation au réseau NBC Sports, mardi.

«Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils regardent et veulent faire, je les laisserai décider, puis je prendrai ma décision après cela, a-t-il dit à propos des Flyers. Ils sont très, très haut sur ma liste. [...] Il y a beaucoup d'éléments pour rendre cela très attrayant, mais pour moi, je dois d'abord voir s'ils s’intéressent à moi.»

Parmi les éléments attrayants, il y a le fait que le père de Ryan réside près de Philadelphie. Enfant, Ryan était un partisan des Flyers.

«L’opportunité [de signer avec les Flyers] ne s’est jamais vraiment présentée, a expliqué Ryan en parlant de sa carrière. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci, mais si les Flyers devaient me faire une offre ou m’inviter à leur camp, ils passeraient en haut de ma liste à cause de toutes ces connexions. Pour moi, c'est un pas à la fois, attendre de voir qui me fait une offre et partir de là.»

La saison dernière, Ryan a disputé 24 parties, y amassant cinq buts et trois aides pour huit points. Il a toutefois été le récipiendaire du trophée Bill-Masterton, qui est remis à un joueur qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et d’engagement envers le hockey.

Aux prises avec des problèmes liés à l’alcool, l’athlète de 33 ans a quitté le giron des «Sens» en novembre pour chercher de l’aide auprès du programme d’assistance de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs.

Du côté des Flyers, le directeur Chuck Fletcher ne ferme pas la porte à une association avec Ryan.

«Je le connais depuis longtemps, a dit le DG au site internet du circuit Bettman. C'est une personne formidable. Il a été un très bon joueur de hockey dans cette ligue. Je pense que ses récentes batailles ont été bien documentées, et il est clair qu'il a travaillé dur pour arriver à un meilleur endroit. Il est difficile de dire maintenant ce qui se passera au cours de la semaine prochaine. Encore une fois, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de dialogues [avec les agents libres] dans la semaine ou les deux prochaines.»