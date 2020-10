«Il faut bouger» - Guy Lafleur

Fini la période de transition. Les Canadiens de Montréal doivent se montrer agressifs pour tenter de gagner dès l’an prochain, estime Guy Lafleur.

En entrevue vendredi à l’émission JiC, le légendaire numéro 10 s’est dit encouragé par les performances du Tricolore lors des dernières séries éliminatoires, particulièrement celles des jeunes Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Toutefois, il ne veut pas que le CH s'arrête là.

«Il faut bouger, a-t-il affirmé. Il ne faut pas attendre 10 ans. Oui, il faut faire confiance aux jeunes, et je pense qu’ils ont développé un certain talent, mais il faut continuer dans cette veine et s’assurer que, lorsque la saison reprendra, les Canadiens auront les outils nécessaires pour aller loin.»

Lafleur, qui a bien connu la rivalité avec les Nordiques de Québec à l'époque, invite également les joueurs de l'équipe à entretenir de l'hostilité envers les autres formations.

«J'espère qu'ils vont jouer avec autant d’intensité qu'en séries la saison prochaine et haïr l’adversaire, c’est ça qu’il faut faire!», a-t-il soutenu.

Un film sur sa vie

Il a récemment été annoncé que la vie de Lafleur fera l’objet d’un film, qui est présentement en préparation.

Si l’équipe de production disposera d’assez de liberté pour discuter des passages plus sombres de la carrière du Démon blond, ce dernier aura évidemment un droit de regard.

«Je contrôle le produit fini quand même, a-t-il précisé. La famille a un mot à dire. Il y a des hauts et des bas dans une carrière de hockey. À moment donné, tu fais des gaffes et t’es sur le party...»

«Oui, il y a des moments de gloire, mais il n’y a pas juste ça dans la vie d’une personne, et pour moi, c’est important qu’il y ait [aussi les moments difficiles] dans le film. Toutefois, il faut que ce soit bien représenté.»

Avec l'aide de deux avocates, le plus vieux fils de Guy, Martin Lafleur, a conclu l’entente de production avec Christian Larouche de Christal Films.

«Ç'a été long, mais ça s’est bien déroulé et ça a bien fini, s’est réjoui l’ancien marqueur prolifique. Ce qui était important, c’était que les deux parties soient heureuses.»

Voyez l’entretien complet entre Guy Lafleur et Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.