Canadiens: marqueur recherché

Les Canadiens ont absolument besoin d’un marqueur, selon Mike Bossy.

Et il a un candidat en tête pour remplir ce rôle : Kyle Palmieri. Il en a été question dans sa chronique à l’émission JiC, vendredi (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«Les Canadiens sont prêts à aller loin dans les séries éliminatoires. Ils ont un bon gardien et une grosse défense, mais il manque quelque chose en attaque. Lorsque tu regardes les deux derniers gagnants de la coupe Stanley (les Blues et le Lightning), il y avait des joueurs établis capables de marquer des buts dans des moments importants. Cette année, le Canadien n’aurait pas pu se rendre plus loin en séries à cause d’un manque de buts», a soutenu Bossy.

«J’aimerais que Marc Bergevin aille chercher Tyler Toffoli ou Kyle Palmieri. Même si c’est un ailier gauche et qu’il y en a pas mal avec l’équipe, Palmieri est un gros bonhomme qui va à la guerre chaque fois qu’il embarque sur la patinoire.

«C’est ce type de joueur qu’il faut, soit un gars capable de marquer des buts avec constance», a ajouté le membre en règle du Temple de la renommée du hockey.

Depuis son arrivée avec les Devils en 2015-2016, il a marqué successivement 30, 26, 24, 27 et 25 buts par année.

Chez le CH, Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont mené à ce chapitre la saison dernière avec 22 buts chacun.