Steelers-Titans : le match est reporté

La situation est loin de s’améliorer chez les Titans du Tennessee, qui comptaient deux cas positifs à la COVID-19 supplémentaires, jeudi, et qui ont vu leur duel de la semaine 4 face aux Steelers de Pittsburgh reporté à plus tard cette saison.

Dans un court communiqué diffusé en matinée, la NFL a précisé qu’un joueur et un membre du personnel des Titans avaient été déclarés positifs au cours de la journée. Conséquemment, 11 personnes au sein de l’organisation ont été touchées par le coronavirus.

«La décision de repousser la rencontre a été prise pour assurer la sécurité et la santé de nos joueurs, entraîneurs et employés, a déclaré la ligue. Les installations des Titans demeureront fermées et la formation continuera d’organiser des activités d’équipe à distance jusqu’à nouvel ordre.»

L’affrontement contre les Steelers était initialement prévu dimanche au Nissan Stadium de Nashville. Après la confirmation de cas de COVID-19, la NFL avait envisagé le report du match à lundi ou mardi.