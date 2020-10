Pas de répit pour Julien BriseBois

S’il doit encore sentir les effluves de la victoire, le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a déjà repris le boulot, sachant fort bien qu’il fait face à un énorme défi afin de respecter le plafond salarial, la saison prochaine.

«Plus longtemps que nous attendons, moins d’options nous risquons d’avoir», a-t-il résumé, jeudi, au moment de rencontrer la presse locale.

«J’aimerais ramener tout le monde et essayer de défendre notre titre, mais la réalité est que je ne peux pas faire ça, le plafond salarial ne le permet pas», a ajouté BriseBois, cité par différentes sources.

Avec le gardien Andrei Vasilevskiy qui gagnera un salaire moyen de 9,5 millions $ à compter de la prochaine campagne, le Lightning dépasse déjà les 76 millions $ sur sa masse salariale en vue de la saison 2020-2021. Or, le plafond a été maintenu à 81,5 millions $.

«Décisions difficiles»

Pour ajouter au casse-tête des champions de la coupe Stanley, les défenseurs Mikhail Sergachev et Erik Cernak doivent devenir joueurs autonomes avec compensation, tout comme l’attaquant Anthony Cirelli. Ainsi, BriseBois risque fort de devoir se départir d’un attaquant de premier plan parmi les hauts salariés de l’équipe. Steven Stamkos, Ondrej Palat, Yanni Gourde, Tyler Johnson et Alex Killorn semblent les candidats les plus propices à un déménagement.

«C’est à mon tour de prendre des décisions difficiles et ça fait partie de mes fonctions de prendre les décisions qui augmenteront les chances de l’équipe de connaître du succès», a réagi BriseBois.

Stamkos prêt pour 2020-2021

À propos de Stamkos, le directeur général a indiqué qu’il s’attendait à ce que l’attaquant soit complètement remis de sa blessure en vue de la prochaine saison. Après avoir été opéré pour une hernie sportive, Stamkos a tenté un retour au jeu durant la finale de la coupe Stanley, mais n’a participé que brièvement à un match, le temps d’inscrire un but.

Selon BriseBois, le capitaine du Lightning devra compléter une période de rééducation au cours des prochaines semaines, mais il sera prêt pour la saison 2020-2021. Reste à voir si Stamkos sera alors toujours avec le Lightning...