Le Barça de Messi opposé à la Juventus de Ronaldo

Le FC Barcelone de Lionel Messi, en quête de rachat en Ligue des champions, affrontera lors d'un choc riche en Ballons d'Or la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en phase de poules de l'édition 2020-2021, selon le tirage effectué jeudi.

L'affiche du groupe G entre les équipiers de Messi, six fois Ballon d'Or, et les partenaires de Ronaldo, cinq fois lauréat du prestigieux trophée individuel, est l'un des principaux chocs du tirage réalisé à Genève, avec également des confrontations entre le tenant Bayern Munich et l'Atlético Madrid (groupe A), ou encore des oppositions entre le Paris SG et Manchester United (groupe H).

La composition complète des huit groupes

Crédit photo : AFP

- Groupe A -

Bayern Munich (GER, tenant du titre)

Atlético Madrid (ESP)

Salzbourg (AUT)

Lokomotiv Moscou (RUS)

- Groupe B -

Real Madrid (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Mönchengladbach (GER)

- Groupe C -

Porto (POR)

Manchester City (ENG)

Olympiakos (GRE)

Marseille (FRA)

- Groupe D -

Liverpool (ENG)

Ajax Amsterdam (NED)

Atalanta Bergame (ITA)

Midtjylland (DEN)

- Groupe E -

FC Séville (ESP, vainqueur de la Ligue Europa)

Chelsea (ENG)

Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA)

- Groupe F -

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Dortmund (GER)

Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL)

- Groupe G -

Juventus Turin (ITA)

FC Barcelone (ESP)

Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HUN)

- Groupe H -

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United (ENG)

Leipzig (GER)

Istanbul Basaksehir (TUR)